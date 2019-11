Bologna-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Alle 18 di domani il Bologna ospiterà l’Inter. Mihajlovic, ex dell’incontro, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Skorupski; in porta, Mbaye, Danilo Lar, Bani e Krejci nella linea difensiva; Poli e il Pitbul Medel, vecchia conoscenza nerazzurra, in mediana con Orsolini, Soriano e Sansone a supporto di Palacio (favorito su Santander). Conte sarebbe propenso a disporsi col consueto 3-5-2 facendo un leggero turnover in prossimità dell’impegno di Champions con il Borussia Dortmund: Handanovic tra i pali, Bastoni, De Vrij e Skriniar nel terzetto arretrato; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella e Biraghi a centrocampo; in attacco il confermatissimo e prolifico tandem Lautaro Martinez-Lukaku. Appuntamento al “Dall’Ara”, a seguire le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo Lar, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Foto: Bologna Twitter