Bologna-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni
16/10/2026 | 22:13:56
L’Inter di Cristian Chivu, incerottata complici le assenze di Lautaro Martinez, Jones e Pavard, fa visita al Bologna di Raffaele Palladino, uscito vittorioso dalla trasferta di Lecce. Calcio d’inizio alle 18:00.
Bologna (3-4-3): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Raffaele Palladino.
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
Foto: Instagram Inter