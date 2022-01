È arrivato il triplice fischio dell’arbitro Ayroldi che ha sancito la fine di Bologna–Inter, partita che nei fatti non è mai iniziata in quanto la squadra di casa non si è presentata al Dall’Ara. Il direttore di gara, attenendosi al regolamento, ha atteso i canonici 45′ dal calcio d’inizio per fischiare la fine del match. FOTO: Twitter Cagliari