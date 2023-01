Bologna in vantaggio sull’Atalanta all’intervallo (1-0). A segno Orsolini

Si chiude con il Bologna in vantaggio sull’Atalanta il primo tempo al Dall’Ara: 1-0, decide il gol di Riccardo Orsolini. I padroni di casa sono andati in vantaggio al sesto minuto: errore di Palomino che lascia lì il pallone, ne approfitta il numero 7 rossoblu che se la sposta sul sinistro e poi centra l’angolino più lontano dove Musso non può proprio arrivare.

Foto: Instagram Bologna