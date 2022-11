Bologna in vantaggio sul Sassuolo all’intervallo (1-0). A segno Aebischer

Termina 1-0 la prima frazione di gioco tra Bologna e Sassuolo, al momento, decide il gol di Aebischer. Primo tempo che ha visto ben figurare gli uomini di Thiago Motta contro un Sassuolo in stato confusionario. I padroni di casa passano in vantaggio al 30′ grazie al primo gol in campionato di Michel Aebischer: inserimento perfetto dello svizzero, che tocca il pallone e lo spedisce alle spalle di Consigli. Si chiude così 1-0 il primo tempo al Dall’Ara.

Foto: Instagram Bologna