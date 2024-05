Bologna in Champions, Saputo: “Traguardo storico. Ma lo avevo annunciato. Grande impresa di Motta e dei calciatori”

Joey Saputo, patron del Bologna, ha commentato la notizia della matematica qualificazione alla Champions League sul sito ufficiale del club felsineo.

Le sue parole: “Sto rientrando a Bologna in queste ore per festeggiare insieme a tutta la città questo traguardo storico. Il Bologna torna in Europa e lo fa qualificandosi alla competizione più importante, la Champions League, sessant’anni dopo la partecipazione all’allora Coppa dei Campioni. Lo avevamo annunciato al nostro arrivo, che avremmo voluto un Bologna competitivo anche per l’Europa. Io e la mia famiglia vogliamo condividere questa gioia immensa con Thiago e i suoi ragazzi che hanno compiuto un’impresa memorabile, con tutti i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori del Bologna che lavorano ogni giorno per il bene del club e in maniera particolare con tutti i nostri fantastici tifosi, che meritano questa soddisfazione più di ogni altro perché sono stati sempre al fianco del Bologna, anche nei momenti più difficili della nostra storia”.

Foto: sito Bologna