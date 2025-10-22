Bologna, i convocati per l’FCSB. Tutti a disposizione

22/10/2025 | 17:25:36

Il Bologna, che domani sarà privo di Vincenzo Italiano per la trasferta a Bucarest, ha convocato 23 calciatori per la sfida di Europa League contro l’FCSB.

Niccolini, il vice di Italiano, avrà tutti gli elementi a disposizione, eccezion fatta per i calciatori fuori dalla lista UEFA, ovvero De Silvestri, Dominguez, Ilic, Immobile e Sulemana.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Casale, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Foto: logo Bologna