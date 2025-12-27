TOP NEWS
Bologna, i convocati per il Sassuolo. Out Cambiaghi

27/12/2025 | 13:50:14

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Sassuolo.

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Casale, De Silvestri, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Nicolò Cambiaghi non è disponibile a causa di una sindrome influenzale.

Foto: sito Bologna

 