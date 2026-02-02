Bologna, i convocati per il Milan. C’è Joao Mario
02/02/2026 | 20:07:03
Il Bologna ha reso noti i convocati per la gara domani contro il Milan.
C’è Joao Mario appena annunciato dalla Juventus.
Questa la lita:
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;
Difensori: Casale, Heggem, Helland, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea; Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm; Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Foto: sito Bologna