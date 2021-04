Bologna, i convocati di Mihajlovic per l’Inter

Ecco la lista dei convocati del Bologna per la sfida di domani contro l’Inter, in programma al Dall’Ara alle 20.45. Mihajlovic non recupera Mbaye, out anche Skorupski, Hickey e Santander. Non figura nella lista Medel.

Portieri: Da Costa, Ravaglia.

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Vignato.