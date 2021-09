Bologna, i convocati di Mihajlovic per l’Inter

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro l’Inter. Per il Bologna non ci saranno Schouten e Kingsley.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Molla, Skorupski

Difensori: Amey, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate

Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk

Foto: Twitter Bologna