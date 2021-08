Bologna, i convocati di Mihajlovic per l’amichevole contro il Liverpool

Prosegue la preparazione del Bologna in vista della prossima stagione. Domani è in programma l’amichevole contro il Liverpool a Evian les Bains. Sinisa Mihajlovic, in vista di questa partita, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati: assente Mitchell Dijks, a causa di una contusione al primo dito del piede destro con edema osseo, e il neo arrivato Marko Arnautovic.

Ecco la lista dei giocatori convocati:

Portieri: Skorupski, Sarr, Bardi.

Difensori: Annan, Binks, Bonifazi, Denswil, De Silvestri, Khailoti, Mbaye, Soumaoro.

Centrocampisti: Baldursson, Casadei, Dominguez, Kingsley, Medel, Schouten, Svanberg, Urbanski, Vignato.

Attaccanti: Cangiano, Orsolini, Pagliuca, Raimondo, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.

Foto: Twitter Bologna