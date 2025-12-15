Bologna, i convocati di Italiano per la Supercoppa
15/12/2025 | 15:21:51
Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, per la trasferta in Arabia Saudita.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Foto: Instagram Bologna