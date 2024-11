Bologna, i convocati di Italiano per la Lazio: out Skorupski

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro la Lazio. Forfait a sorpresa per Lukasz Skorupski. Come annunciato dal club, il portiere polacco non è disponibile a causa di una sindrome influenzale. Pronto quindi Ravaglia per giocare dal 1′ domani sera all’Olimpico. In difesa torna a disposizione Martin Erlic così come è regolarmente in gruppo Lykogiannis.