Bologna, i convocati di Italiano per Cagliari. Out solo Immobile
18/10/2025 | 13:36:36
Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Cagliari. Tutti presenti a parte il lungo degente Ciro Immobile.
Questa la lista completa:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumì, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Foto: X Bologna