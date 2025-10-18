TOP NEWS
Bologna, i convocati di Italiano per Cagliari. Out solo Immobile

18/10/2025 | 13:36:36

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Cagliari. Tutti presenti a parte il lungo degente Ciro Immobile.

Questa la lista completa:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumì, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Foto: X Bologna