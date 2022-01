Aumentano i positivi in Serie A, con il Covid che questa volta ha colpito un titolare del Bologna di Mihajlovic: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”. FOTO: sito Bologna