Bologna-Genoa: il Grifone imbattuto al Dall’Ara da sei partite

20/09/2025 | 10:17:40

Alle ore 15:00 di oggi Bologna e Genoa si sfideranno nella 59ª gara ufficiale tra le due squadre. Finora, nei 58 precedenti, i felsinei hanno avuto la meglio con 27 vittorie, contro le 10 dei liguri, mentre 21 partite sono terminate in pareggio.

I petroniani non vincono al Dall’Ara contro il Genoa dal febbraio 2018: nelle ultime sei sfide a Bologna, il Grifone è rimasto imbattuto, con 3 vittorie e 3 pareggi.

Tra Italiano e Vieira c’è un solo precedente, quello dell’ultima giornata della scorsa stagione, che ha visto trionfare i liguri con il punteggio di 3-1.

Foto: Instagram Serie A