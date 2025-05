Bologna, festa con il pullman scoperto per festeggiare la Coppa Italia

25/05/2025 | 17:25:02

Pomeriggio di festa a Bologna, che oggi celebra la vittoria della Coppa Italia, conquistata la scorsa settimana contro il Milan, nella finale a Roma.

Dallo stadio Dall’Ara a Piazza Maggiore, tragitto con il pullman scoperto, con i giocatori e il trofeo della Coppa Italia. Migliaia di tifosi in strada a scortare Italiano e i suoi uomini. Tragitto a piedi per tantissimi tifosi, che vogliono vivere questo nuovo pomeriggio di festa, dopo la qualificazione in Champions League l’anno scorso. Bologna che grazie al trionfo in Coppa Italia potrà giocare in Europa League la prossima stagione.

Foto: nostra