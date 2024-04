Bologna fermato dal Frosinone: allo Stirpe termina a reti bianche. Traversa di Ndoye all’ultimo secondo

Termina a reti bianche il match giocato allo stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Bologna. Padroni di casa che sono i primi a farsi vedere nella metà campo avversaria, dopo appena cinque minuti: bella palla a rimorchio di Valeri per l’inserimento a rimorchio di Reinier, il cui tiro viene murato in calcio d’angolo da Lucumi. Al 9′ è Cheddira a divorarsi il gol del vantaggio: Calafiori sbaglia tutto servendo involontariamente l’attaccante marocchino col suo retropassaggio. Bravo Skorupski a respingere la sua conclusione. Poco prima della mezz’ora è ancora l’estremo difensore polacco ad essere decisivo, compiendo un’ottima parata su un colpo di testa di Okoli, sugli sviluppi di un corner. La reazione felsinea è affidata ad un tentativo dalla lunga distanza di Orsolini, facilmente bloccato da Turati. Al 37′, è Lucumi a provarci con un’incornata che termina di poco a lato. Ripresa che ricomincia sulla falsariga della prima frazione e si deve attendere il 627′ per una chiara occasione da gol, di marca rossoblù: Urbanski serve Orsolini che rifinisce per Aebischer, sul quale è decisivo in uscita Turati. Poco dopo è Soulé che libera al tiro Zortea, il cui tentativo non trova la porta per un soffio. Nel finale, a sette minuti dal novantesimo, una grande occasione, per gli uomini di Thiago Motta, capita sui piedi di Castro, servito da una palla tesa di Lykogiannis, ma Turati si fa trovare pronto e blocca la sfera. Negli ultimi secondi di partita Ndoye colpisce clamorosamente la traversa, vedendo sfumare il gol vittoria. Bologna che si porta, quindi, momentaneamente ad una sola lunghezza dalla Juventus, terza in classifica. Frosinone che resta in piena zona retrocessione, al terzultimo posto, a quota 26.

Foto: Instagram Bologna