Buone notizie per Italiano: Ferguson e Bernardeschi in gruppo

19/08/2025 | 13:40:25

Buone notizie dai campi di allenamento del Bologna. Stando a quanto riferito dalla società rossoblù, sul proprio sito ufficiale, durante la sessione mattutina sia Lewis Ferguson che Federico Bernardeschi hanno preso parte alla seduta odierna con i compagni. Di seguito, il report: “Proseguono gli allenamenti dei rossoblù in vista dell’inizio del campionato. I ragazzi di Vincenzo Italiano hanno svolto una seduta tecnico-tattica con partitella a campo ridotto. Lewis Ferguson e Federico Bernardeschi hanno lavorato con i compagni. Terapie per Emil Holm“.

Foto: sito Bologna

