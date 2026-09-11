Bologna, Enem si presenta: “Sarà fantastico, voglio segnare e dare tutto per i tifosi”

11/09/2026 | 18:45:53

Enem si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Bologna: “Questa è la mia prima volta in Serie A, ma sono già stato qui in Italia, ho giocato per il Venezia, quindi conosco già questo paese e non ho trovato grandi differenze da allora. Credo sarà fantastico, i tifosi ti spingono veramente. C’è una grande atmosfera e non vedo l’ora di scendere in campo. Ai tifosi voglio dare tutto, veramente tutto quello che posso. Voglio lottare per il club e per la maglia, voglio fare anche tanti gol”.

foto x bologna