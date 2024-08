Niccolò Casale – come vi avevamo anticipato – si appresta a diventare un nuovo calciatore del Bologna. l difensore è arrivato in questi minuti all’Isiokinetik, centro medico del Bologna, per svolgere le visite mediche di rito prima delle firme sul contratto che lo legheranno ufficialmente al club rossoblù.

Fonte: Instagram Casale