Bologna, due nomi per l’attacco (ma per uno c’è concorrenza)

18/06/2025 | 23:30:33

Il Bologna deve pensare gli acquisti, con riferimento anche al reparto offensivo. E ci sono conferme su due situazioni che vi avevamo anticipato, ci riferiamo a Ruben van Bommel e Andrea Pinamonti. Il primo, esterno offensivo classe 2004 figlio d’arte e di proprietà dell’AZ Alkmaar, è stato sondato, anzi forse si è alzato un pressing, ma per ora lui preferisce aspettare. Pinamonti è in una lista di due o tre nomi, alcuni stranieri, ha il gradimento di Italiano, ma bisognerà avere un po’ di pazienza per le decisioni definitive.

Foto: Instagram Pinamonti