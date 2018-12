Bologna, domenica-verità per Inzaghi. Gli scenari

Tra poco più di un’ora andrà in scena Empoli-Bologna, una partita decisiva per il futuro di Pippo Inzaghi. Come vi abbiamo già raccontato, non è bastata la netta vittoria di Coppa Italia sul Crotone per risollevare gli animi, la classifica dei felsinei resta complicata e lo scontro diretto di questo pomeriggio al Castellani diventa uno snodo determinate. Super Pippo sa che soltanto una grande prestazione e soprattutto un risultato positivo potrebbero garantirgli la permanenza sulla panchina rossoblù. In caso contrario, la svolta sarebbe dietro l’angolo: il Bologna ha sondato alcuni profili, compreso quello di Sinisa Mihajlovic – come anticipatovi – legato contrattualmente allo Sporting fino al 2021 e che ha già guidato il Bologna nel 2008-2009. Ricordiamo che sotto contratto con il club rossoblù c’è sempre Roberto Donadoni, per cui non va escluso un suo possibile ritorno. Ma prima la palla passa al campo: un passo falso a Empoli potrebbe costare la panchina a Pippo Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Bologna