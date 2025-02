Bologna, differenziato per Odgaard. Terapie per Holm e Pedrola

Ripresi nella giornata di oggi gli allenamenti del Bologna a Casteldebole, con nel mirino la prossima partita, il recupero di Serie A contro il Milan. Lavoro di attivazione atletica per i rossoblù, quindi esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Seduta differenziata per Jens Odgaard, terapie per Emil Holm ed Estanis Pedrola.

Foto: Instagram Odgaard