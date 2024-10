Bologna, differenziato per Ferguson e Pobega. Terapie per El Azzouzi

Ripresa degli allenamenti per il Bologna che ha iniziato a preparare la prossima sfida di campionato al contro il Genoa. Mister Vincenzo Italiano, senza gli undici convocati dalle Nazionali, ha fatto svolgere ai suoi una seduta tattica con partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Lewis Ferguson e Tommaso Pobega, terapie per Oussama El Azzouzi.

Foto: Instagram Bologna