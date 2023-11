Bologna, differenziato per De Silvestri ed El Azzouzi

Prosegue il lavoro del Bologna di Thiago Motta in vista della sfida contro la Fiorentina. Di seguito il comunicato: “Sono ripresi oggi gli allenamenti dei rossoblù verso la trasferta di Firenze: oggi i ragazzi di Thiago Motta hanno svolto attivazione atletica e partitelle a metà campo divisi in due gruppi. Seduta differenziata per Lorenzo De Silvestri e Oussama El Azzouzi”.

Foto: Instagram De Silvestri