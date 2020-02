Bologna, De Leo: “Messaggio di Miha? Continuare sulla stessa lunghezza d’onda”

Il Bologna si appresta ad affrontare la trasferta insidiosa di Roma e alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa Emilio De Leo.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Sicuramente è una grande squadra: ha fatto innesti importanti per cui le assenze non pesano. Dovremo concentrarci sulla nostra prestazione, senza pensare alle nostre defezioni. Sappiamo che sarà una partita dura: dovremo fare ricorso a tutte le nostre risorse, essere resilienti, dimostrare di aver fatto un salto di qualità nella gestione dei momenti difficili“.

Il messaggio di Sinisa Mihajlovic alla squadra.

“Continuare sulla stessa lunghezza d’onda. È cambiata la mentalità della squadra, ora non dobbiamo smarrirci davanti alle difficoltà e mantenere la nostra identità. È un gruppo che non chiama mai in causa alibi o giustificazioni e sa che può fare affidamento alle proprie qualità”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna