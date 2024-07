Bologna, Dallinga è arrivato in città per le visite mediche

Thijs Dallinga è pronto a diventare un nuovo calciatore del Bologna. Il centravanti olandese, classe 2000 è appena sbarcato in città, pronto per le visite mediche e la successiva firma sul contratto con il club emiliano. Nel fine settimana conclusa l’operazione con il Tolosa, per una cifra intorno ai 18 milioni di euro, bonus compresi.

Foto: Instagram Dallinga