Bologna, da valutare le condizioni di Zirkzee dopo il match con l’Inter

Brutta serata ieri sera per il Bologna. I rossoblu non solo sono infatti caduti in casa contro l’Inter, tornando ad assaporare l’amaro gusto della sconfitta in campionato dopo sei successi di fila, ma si sono anche ritrovati a fare i conti con il possibile infortunio occorso a Joshua Zirkzee, costretto a lasciare il campo al 79’ della sfida con i nerazzurri.“Lo dobbiamo valutare, è uscito perché l’ho visto stanco. Aveva un piccolo fastidio, speriamo che non sia niente. Penso che non sia niente di importante” Queste le parole del tecnico Thiago Motta. Dichiarazioni che non fanno stare tranquilli i tifosi in vista degli esami strumentali a cui si sottoporrà tra oggi e domani il calciatore per scongiurare ogni eventuale infortunio.

Foto: Twitter Bologna