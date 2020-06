Bologna: contro la Juventus la maglia della ripartenza

In occasione di Bologna-Juventus, lunedì sera i rossoblù scenderanno in campo con una maglia personalizzata. Sulla divisa sarà infatti applicata una speciale patch dedicata a “WeAreOne 2020 – Ripartiamo insieme” la piattaforma solidale rossoblù dei progetti promossi dal Bologna per contrastare l’emergenza Covid-19.

Lo stesso claim “We Are One 2020 – Ripartiamo insieme” sarà esposto anche su uno striscione sotto la torre di Maratona nel settore Distinti.