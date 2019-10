Bologna, confermata la lesione al bicipite per Medel. I tempi di recupero

Sono ripresi questo pomeriggio, con i rientri in gruppo di Lukasz Skorupski e Ladislav Krejci dalle Nazionali, gli allenamenti del Bologna. Seduta atletica agli ordini del prof. Marchesi e lavoro tecnico-tattico per i rossoblù. Il bollettino medico su Gary Medel non ha dato esiti confortanti tuttavia: gli esami cui è stato sottoposto il Pitbull, infortunatosi con il Cile, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa quattro settimane. Lo rende noto il club rossoblù sui propri canali ufficiali.

Foto: Twitter ufficiale Bologna