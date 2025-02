Bologna-Como, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Como, sfida di Serie A. Per Italiano fuori Castro e Miranda, al loro posto Lykogiannis e Dallinga. Cutrone in attacco nel Como, ancora Caqueret dal 1′. Esordio per il terzino Valle.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All: Vincenzo Italiano

COMO (4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Paz, Fadera; Cutrone. All: Cesc Fàbregas

Foto: Instagram Dallinga