Bologna-Como, i convocati di Italiano
29/08/2025 | 18:03:45
Prima partita in casa per il Bologna di Italiano dopo la sconfitta per 1-0 nella trasferta di Roma. Ecco i convocati per la sfida del Dall’Ara contro il Como:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Corazza, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Foto: Instagram Bologna