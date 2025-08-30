Bologna-Como, le formazioni ufficiali
30/08/2025 | 17:30:23
Al via la 2ª giornata di Serie A tra Bologna e Como. Le due formazioni si sfideranno nella cornice del Dall’Ara, casa dei rossoblù. Di seguito, le scelte dei due tecnici: Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano. All.: Italiano. Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Jesus Rodriguez. All.: Cesc Fabregas.
Foto: Instagram Bologna