Bologna, comincia l’era Tedesco. Il tecnico è arrivato in città

09/06/2026 | 10:12:15

Comincia l’era Domenico Tedesco a Bologna. Il tecnico dei rossoblù è appena atterrato all’aeroporto Guglielmo Marconi del capoluogo emiliano dove ad accoglierlo c’era il direttore sportivo del club Marco Di Vaio e alcuni tifosi. Adesso Tedesco si recherà in sede, dove apporrà la firma sul contratto che lo legherà al Bologna fino al giugno del 2028 con opzione per un’ulteriore stagione. Il Bologna ha già ufficializzato il nuovo allenatore la scorsa settimana, oggi comincia ufficialmente la sua esperienza dopo l’era di Vincenzo Italiano.

Foto: X Bologna