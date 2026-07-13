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Bologna, comincia l’era Tedesco: i convocati per il ritiro

13/07/2026 | 14:00:32

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Comincia oggi l’era Tedesco a Bologna. Inizia il ritiro di Valles per la compagine emiliana.

Questi i convocati dal tecnico:

Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Holm, Ilic, Jaber, Miranda, Papazov, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Badori, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.
Foto: X Bologna