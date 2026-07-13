Bologna, comincia l’era Tedesco: i convocati per il ritiro
13/07/2026 | 14:00:32
Comincia oggi l’era Tedesco a Bologna. Inizia il ritiro di Valles per la compagine emiliana.
Questi i convocati dal tecnico:
Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Holm, Ilic, Jaber, Miranda, Papazov, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Badori, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.
Foto: X Bologna