Bologna, certezza Orsolini: un’altra estate da leader. E senza mal di pancia

17/08/2025 | 13:10:37

Di mercato non se n’è praticamente mai parlato, Orsolini si gode la fascia da capitano del Bologna con responsabilità e serietà. L’esterno offensivo anche ieri è andato in gol nel test contro l’OFI Creta, nonostante la sconfitta dei ragazzi di Italiano per 4-2. La concorrenza in avanti e l’arrivo di Bernardeschi non sembrano minare in alcun modo la centralità di Orsolini. Due settimane fa aveva rassicurato i tifosi sulla sua voglia di Bologna, nonostante Orsolini sia perfettamente a conoscenza di come il mercato possa stravolgere tutto in poche ore. Qualche settimana fa il giocatore ha colto l’occasione per ribadire la sua voglia di restare in Emilia: “Non ho mal di pancia e non ho mai espresso la volontà di andare via, alla società e tantomeno al mio entourage. Ho il piacere di rimanere, non ho mal di pancia, non ci sono frizioni, sto bene qui. Di Vaio ha detto che sul mercato può accadere di tutto tranne che per me? L’ha detto un esponente del club, quindi è un attestato di stima notevole. Ma lo sappiamo: il calciomercato è folle, gli ultimi giorni sono una centrifuga. Però ripeto: Orsolini non sta a fare le guerre per andare via”. Colpi di scena, che almeno fino ad oggi, non risultano.

Foto: Instagram Bologna