Bologna-Celtic Glasgow, i convocati di Italiano: Castro out per sindrome influenzale
22/01/2026 | 12:01:17
Il Bologna ha diramato i convocati di Vincenzo Italiano per il match contro il Celtic.
Questa la lista:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Baroncioni (70), Casale, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Lai (71), Moro, Pobega;
Attaccanti: Cambiaghi, Castaldo (73), Dallinga, Dominguez, Negri (74), Odgaard, Orsolini, Rowe.
Foto: Instagram Bologna