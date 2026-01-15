Bologna, c’è Helland per la difesa. In arrivo per le visite

15/01/2026 | 09:16:56

Il Bologna ha chiuso il colpo Eivind Helland. Il difensore centrale classe 2005 è stato prelevato dal Brenn per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni, era stato protagonista proprio nella sfida di Europa League portando i rossoblù ad accendere i fari in modo da chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. Alto più di 195 centimetri, Helland viene considerato un profilo di sicura prospettiva, il Bologna lo attende per visite e firma.

Foto: Instagram personale