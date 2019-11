Bologna, buone notizie dall’infermeria: Mihajlovic ritrova un tassello in difesa

Buone notizie per il Bologna durante questa pausa per le Nazionali. Nell’allenamento di ieri dei felsinei, infatti, si è rivisto in gruppo Takehiro Tomiyasu, che a otto giorni dal derby di campionato contro il Parma al Dall’Ara, si candida così ad una maglia da titolare nella rattoppata difesa di Mihajlovic.

Contro i ducali mancheranno infatti gli squalificati Bani e Danilo.

Foto: sito Bologna