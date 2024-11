Bologna, brutto colpo per Ndoye: ginocchio contro il palo. Lo svizzero esce in barella

Brutto colpo per il Bologna che al 20′ ha perso per infortunio un elemento fondamentale come Dan Ndoye. L’esterno svizzero, su un cross di Orsolini, in spaccata si è allungato per impattare il pallone, ma nello slancio ha colpito violentemente con il ginocchio contro il palo. Lo svizzero è uscito in barella.

Foto: sito Bologna