Bologna avanti a Napoli al 45′. Di Lorenzo riapre la gara dopo i gol di Bernardeschi e rigore Orsolini

11/05/2026 | 21:38:28

Concluso il primo tempo allo stadio Maradona dove il Napoli è sotto 2-1 contro il Bologna. Gara ben giocata dagli ospiti, con Di Lorenzo che però riapre i conti nel finale.

Al minuto numero 10 il Bologna si porta in vantaggio in apertura di partita al Maradona con una perla di Federico Bernardeschi: un mancino imprendibile per Milinkovic-Savic, un missile che si insacca all’angolino e vale l’1-0 per i felsinei a Napoli.

Napoli in bambola, al 12′ Miranda colpisce la traversa. Bologna vicino al 2-0.

Il Napoli non riesce a reagire, subito. Al 30′ è il solito McTominay ad andare vicino al pareggio. Al 33′, rigore per il Bologna. Fallo di Di Lorenzo, in ritardo su Miranda. Dal dischetto Orsolini fa il 2-0, gelato il Maradona. Il Napoli prova la reazione e al 45′ nel recupero, si riscatta proprio il capitano Di Lorenzo. Si va all’intervallo sul 2-1 per il Bologna.

Foto: X Bologna