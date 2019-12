Bologna-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Ilicic e Gomez

Dopo aver presentato i temi della partita in conferenza stampa, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Bologna. Sono 19 i giocatori chiamati: assenti Ilicic e Gomez, entrambi out per infortunio. Di seguito la lista degli arruolati.

99 Musa Barrow

21 Timothy Castagne

90 Ebrima Colley

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

33 Hans Hateboer

41 Roger Ibañez

18 Ruslan Malinovskyi

5 Andrea Masiello

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

17 Roberto Piccoli

31 Francesco Rossi

57 Marco Sportiello

2 Rafael Toloi

Foto: sito Atalanta