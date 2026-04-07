Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina, gli arbitri designati
07/04/2026 | 14:30:07
Tornano le coppa europee e giovedì l’Italia avrà un doppio confronto con le inglesi, in Europa League e Conference League.
Questi gli arbitri di Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina.
BOLOGNA vs ASTON VILLA
Arbitro: Sandro Schärer SUI
Assistenti: Stéphane De Almeida SUI e Jonas Erni SUI
Quarto uomo: Anojen Kanagasingam SUI
Video Assistant Referee: Fedayi San SUI
Assistente Video Assistant Referee: Lukas Fähndrich SUI
CRYSTAL PALACE vs FIORENTINA
Arbitro: Donatas Rumšas LTU
Assistenti: Aleksandr Radiuš LTU e Dovydas Sužiedėlis LTU
Quarto uomo: Manfredas Lukjančukas LTU
Video Assistant Referee: Rob Dieperink NED Assistente Video Assistant Referee: Erwin Blank NED