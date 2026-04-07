Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina, gli arbitri designati

07/04/2026 | 14:30:07

Tornano le coppa europee e giovedì l’Italia avrà un doppio confronto con le inglesi, in Europa League e Conference League.

Questi gli arbitri di Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina.

BOLOGNA vs ASTON VILLA



Arbitro: Sandro Schärer SUI

Assistenti: Stéphane De Almeida SUI e Jonas Erni SUI

Quarto uomo: Anojen Kanagasingam SUI

Video Assistant Referee: Fedayi San SUI

Assistente Video Assistant Referee: Lukas Fähndrich SUI

CRYSTAL PALACE vs FIORENTINA



Arbitro: Donatas Rumšas LTU

Assistenti: Aleksandr Radiuš LTU e Dovydas Sužiedėlis LTU

Quarto uomo: Manfredas Lukjančukas LTU

Video Assistant Referee: Rob Dieperink NED Assistente Video Assistant Referee: Erwin Blank NED