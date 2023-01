Bologna: le ultime sulle condizioni di Arnautovic, De Silvestri e Sansone

Il Bologna tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, rende note le condizioni fisiche dei suoi calciatori: “Joshua Zirkzee è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni; primo giorno con la squadra per Federico Ravaglia. Terapie per Lorenzo De Silvestri, Kevin Bonifazi e Marko Arnautovic, per il quale i tempi di recupero sono di circa una settimana. Nicola Sansone nel corso della partita di Udine ha riportato una frattura scomposta del quinto dito del piede destro: i tempi di recupero sono di 3-4 settimane”.

Foto: Twitter Bologna