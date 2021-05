Sono ripresi questa mattina gli allenamenti per il Bologna in vista della trasferta di Verona. Come riportato dal sito ufficiale del club rossoblu, c’è stata una seduta di scarico per i titolari di ieri sera poi torello e partitella a metà campo per gli altri. Gary Medel si è allenato in parte con i compagni, lavoro differenziato per Nicolas Dominguez e Federico Santander.

FOTO: Twitter Bologna