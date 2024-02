Bologna, allarme rientrato per Saelemaekers. Ci sarà con l’Atalanta

Allarme rientrato in casa Bologna per quanto concerne Alexis Saelemaekers. L’esterno belga nella giornata di ieri si era allenato da solo in palestra per colpa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra, con la società che aveva spiegato come le sue condizioni sarebbero state valutate giorno dopo giorno. “Sarà rivalutato domani, ha preso una botta durante l’allenamento”. Il giocatore oggi si è allenato in gruppo e ci sarà nella sfida Champions con l’Atalanta.

Foto: twitter Bologna