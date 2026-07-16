Bologna-Alhassane, la novità di ieri sera. Avanza Amondarian. E su Puerta….

16/07/2026 | 11:35:13

Il Bologna è in chiusura per il terzino sinistro Rahim Alhassane del Real Oviedo, confermata la notizia anticipata ieri sera da Gianluigi Longari. Operazione da circa 3,5 milioni. E per il centrocampo, come sta raccontando Sportitalia da circa una settimana, siamo in chiusura per Amondarian dell’Estudiantes, un’operazione da circa 10 milioni. Come svelato ieri, il Bologna è stato l’unico club italiano a presentare una proposta per il colombiano Puerta del Racing Santander: 16 milioni, non ritenuti sufficienti dal club spagnolo.

Foto: sito Real Oviedo