Bologna, 7-0 alla Virtus Vicenza. Italiano: “Ndoye uscito per precauzione. Beukema? Bella perdita”

20/07/2025 | 23:33:54

Il Bologna ha vinto 7-0 in amichevole contro la Virtus Verona. A fine gara, il tecnico Vincenzo Italiano ha così parlato, ripartendo dalle condizioni di Ndoye, uscito per infortunio dopo 20 secondi dall’inizio del match: “Gli si è girata un po’ la caviglia ed è meglio non rischiare. In ritiro non va bene perdere allenamenti. Mi auguro che sia solamente un piccolo dolorino e che ricomincia a lavorare nei prossimi giorni”.

Cosa le hanno detto queste prime amichevoli? “Che i ragazzi sono molto avanti rispetto a conoscenze e lavoro. Sono arrivati tutti motivatissimi e sono tutti in una condizione ottimale. Rispetto all’anno scorso abbiamo qualche settimana di vantaggio e spero che tutto ciò sia un punto di forza. Stiamo lavorando bene, con grande intensità”.

Cosa le danno in più Immobile e Bernardeschi? “Esperienza per quello che hanno dato e che ancora devono dare. Hanno ancora fame, voglia, entusiasmo e motivazioni. Spero che diano un valore in più ad una squadra che ha già buone basi”.

Come vive questa fase di mercato? “So della strategia che ha la società. La prima cessione è stata fatta e in bocca al lupo a Sam per quello che andrà a fare con il Napoli. Perdiamo un grande giocatore, che ha dato grande solidità e che ha fatto 47 partite. Ne è arrivato un altro (Vitik, ndr) che mi sembra a buon punto. Vedremo cosa succederà da qui alla fine, il mercato è imprevedibile. Sono convinto che non ne partiranno tantissimi”.

“Dal punto di vista difensivo si vede che è un ragazzo attento, applicato e sempre concentrato. Ha qualità simile a Sam. Ora deve iniziare a capire qualche movimento nostro, dovremo metterlo dentro alla nostra filosofia. È un grande acquisto”.

Ancora su Beukema e su Lucimì. “Situazioni come queste le ho vissute e ho cercato di avere sempre la lucidità di fare le scelte giuste. Di non andare tanto per andare. Qui si sta bene, c’è voglia di crescere. Io vedo tutti seri e applicati”.

Quanto sarebbe contento di un ritorno di Pobega? “Ha grande dinamismo e una bella struttura fisica, conosce me e l’ambiente e se torna sono davvero contento. Lui ha anche il vizietto del gol e noi dovremo migliorare con i gol dei centrocampisti quest’anno”.

Squadra al completo o manca qualcosa? “Come numero dobbiamo essere in tanti, perché ho già vissuto l’impegno giovedì-domenica ed è la peggior situazione perché recuperare energie alla partita successiva è complicato. Dovremo essere tanti e tutti coinvolti. Ci dovrà essere il coinvolgimento di tutti i ragazzi”.

Foto: sito Bologna